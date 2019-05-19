Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

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Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе «Евровидение», так как у него не было хита. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, песне Scream не хватило «хитовости».

«Но очень сложно угадать что выстрелит, что не выстрелит, это такой конкурс, где сложно делать какие-то прогнозы», — сказала Рудковская.

Тем не менее, она посчитала третье место Лазарева «суперрезультатом».

Ранее Рудковская заявляла, что Лазарев пел на «Евровидении» на «разрыв аорты».