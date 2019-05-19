Рудковская рассказала о «разрыве аорты» у Лазарева

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Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев на финале «Евровидения» пел «на разрыв аорты». Мнением Рудковской поинтересовалось РИА «Новости».

Она отметила, что номер Лазарева был «шикарным», а также «драматически выстроенным».

«Он пел на разрыв аорты, такой самоотдачи ни у кого не было», — сказал Рудковская.

Продюсер заключила, что, по ее мнению, на «Евровидении» «Сережа все задачи выполнил».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин называл Лазарева «машиной».