Рудковская рассказала о «разрыве аорты» у Лазарева
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев на финале «Евровидения» пел «на разрыв аорты». Мнением Рудковской поинтересовалось РИА «Новости».
Она отметила, что номер Лазарева был «шикарным», а также «драматически выстроенным».
«Он пел на разрыв аорты, такой самоотдачи ни у кого не было», — сказал Рудковская.
Продюсер заключила, что, по ее мнению, на «Евровидении» «Сережа все задачи выполнил».
Ранее продюсер Иосиф Пригожин называл Лазарева «машиной».