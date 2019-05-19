Верка Сердючка «закудахтала» в прямом эфире «Евровидения»

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Андрей Данилко, более известный по образу певицы-трансвестита Верки Сердючки, во время выступления в финале «Евровидения» исполнил песню израильской певицы Неты Барзилай, которая одержала победу в прошлом году. Эфир посмотрел телеканал ТСН.

На телеканале отметили, что во время выступления Сердючка достоверно повторила «фирменное кудахтанье» Неты. Также в ТСН добавили, что Сердючка выступала в костюме, который она использовала во время участия в «Евровидении — 2007».

Ранее сообщалось, что Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении».