Кончита Вурст выступила на «Евровидении — 2019» в скандальном наряде

Австрийский певец Том Нойвирт, выступающий в образе бородатой исполнительницы Кончиты Вурст, выступил на концерте во время подсчета голосов на «Евровидении — 2019», сообщает сайт kp.ru.

Вурст вышла на сцену в эпатажном образе и исполнила песню Heroes.

Для выхода на сцену она выбрала обтягивающий комбинезон в сетку, под которым было видно черное нижнее белье.

На исполнителе также красовались ботинки на шпильке, кепка и страусиные перья на руках.

Перед финалом Кончита прокомментировала номер Сергея Лазарева, заявив, что ей нравится песня российского исполнителя Scream.