Киркоров отреагировал на выступление Лазарева на «Евровидении»

Народный артист России Филипп Киркоров похвалил исполнителя Сергея Лазарева за высокий уровень выступления на «Евровидении», передает ТАСС.

Киркоров отметил, что он вошел в тройку лидеров по версии как профессионального жюри, так и голосования телезрителей

«Этот человек совершил невозможное. <...> Когда Дима [Билан] привез победу в Россию с конкурса «Евровидение», правила были другие, не было голосования жюри, было голосование только телезрителей. А сегодня - стабильность: в 2016 [году] жюри и телезрители, сегодня жюри и телезрители [голосовали], и он стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы», — сказал Киркоров.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что после участия в «Евровидении» мечтает о маминых сырниках.