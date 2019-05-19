Нидерланды выиграли «Евровидение»; Лазарев - 3-й

Нидерланды
Reuters

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл «Евровидение — 2019». Он набрал 492 балла.

Вторую строчку занял представитель Италии с 465 баллами.

Российский певец Сергей Лазарев занял 3-е место.

Финал конкурса прошел в Тель-Авиве. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.