Требование переснять финал «Игры престолов» набрало рекордное число подписей

Петиция, в которой поклонники «Игры престолов» требуют от телеканала HBO переснять заключительный сезон, собрала более миллиона подписей за два дня, передает РИА «Новости».

На 17.10 вечера по Вашингтону 18 мая (0.10 мск 19 мая) под ней подписались 1 миллион 900 человек.

В ночь на понедельник, 20 мая, выйдет последний эпизод сериала. Поклонники раскритиковали вышедшие пять эпизодов за скомканность повествования, нелепое закрытие сюжетных арок и сомнительное поведение персонажей.

Английский актер Джейкоб Андерсон, известный по роли Серого Червя в сериале «Игра престолов», назвал петицию «отстойной».