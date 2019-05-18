Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб.

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, Тверской суд принял решение передать совместно нажитое имущество Марии, а не Юлии — экс-жене убитого депутата.

Уточняется, что инициатором судебного процесса стала Максакова, которая не хотела делиться недвижимостью с предыдущей женой Вороненкова.

Ранее Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова.