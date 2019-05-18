Швейцарский кинотеатр заменил кресла на двуспальные кровати

Сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, где зрители могут посмотреть кино в двуспальных кроватях, а не традиционных креслах. Об этом сообщает 20 Minuten.

В издании рассказали, что в кинотеатре Pathe в коммуне Шпрайтенбах появилась VIP-Bedroom, которая оборудована 11-ю двуспальными кроватями, которые оборудованы регулируемыми подголовниками, подушками и прикроватными тумбочками. Также на входе зрителям выдают тапочки.

Руководство кинотеатра подчеркнуло, что постельное белье будет меняться перед каждым сеансом.

Посещение VIP-Bedroom обойдется 49 швейцарских франков (около 3100 руб.), в эту цену входит не только просмотр фильма, но также бесплатные закуски и напитки.