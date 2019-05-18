Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/12122677/youngpapa-pic905-895x505-25457.jpg">

Компания HBO опубликовала фотографии американского певца Мэрилина Мэнсона и актрисы Шэрон Стоун в связи с появлением в продолжении телесериала Паоло Соррентино «Молодой папа». Об этом сообщает The Variety.

Отмечается, что Мэнсон и Стоун являются большими поклонниками режиссера и его проекта. В настоящее время неизвестно, какие роли им достанутся. Судя по опубликованной фотографии певца, его экранный образ не будет сильно отличаться от публичного.

Ранее появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского.