Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

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Видеоклип Сергея Лазарева с исполнением песни Scream, которую певец подготовил для «Евровидения», стал одним из самых популярных среди клипов всех участников смотра, передает ТАСС.

Как отмечается, видео было снято Константином Черепковым. Его посмотрели свыше 3,3 млн раз. Самым просматриваемым роликом стал клип на песню Chameleon, которую исполняет Микела Паче из Мальты. Его посмотрели 9,3 млн раз.

Ранее сообщалось, что составлен список победителей «Евровидения» на основе запросов в Сети.