Финал «Теории большого взрыва» посмотрели на CBS 18 млн зрителей

Последнюю серию американского сериала «Теория большого взрыва» на CBS просмотрели около 18 млн человек. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, это лучший результат после 2015 года, когда девятый сезон просмотрели чуть более 18 млн человек.

Уточняется, что финальная серия заключительного 12-го сезона шоу была посвящена дружбе, важным женским персонажам и взрослению.

Ранее сообщалось, что финальный эпизод сериала «Теория большого взрыва» был показан на телеканале CBS.