Названа новая причина смерти Марьянова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра, где лечился погибший актер Дмитрий Марьянов, передает ТАСС.

Следствие считает, что владелица центра реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова знала о диагнозе Марьянова и хотела продолжить его лечение в стенах своего учреждения.

«Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека ( п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России) и оставлении в опасности (ст. 125 УК России)», — говорится в сообщении СК.

Ранее еще одно уголовное дело возбудили в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», где умер актер Дмитрий Марьянов.

47-летний артист театра и кино Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Он погиб во время лечения в подмосковном реабилитационном центре для людей с алкогольной зависимостью «Феникс». Известно, что актеру вводились сильнодействующие препараты без исследований относительно того, есть ли у него противопоказания.