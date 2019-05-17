«Все здесь умирают»: Лазарев об израильском «Евровидении»

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Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на условия, в которых ему пришлось выступать на «Евровидении» в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.

Лазарев рассказал, что на конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, стали причиной его проблем с шеей накануне выступления.

«Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает», — сказал Лазарев.

В связи с этим певец попросил уменьшить мощность кондиционеров и подчеркнул, что этого хотят и другие исполнители.

Лазарев также отметил, что он, как и в 2016 году, нервничал перед выступлением.

Ранее было определено место Лазарева в финале «Евровидения».