Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером

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В Сети появился трейлер фильма «Падение ангела». Ролик размещен на канале Lionsgate Movies в YouTube.

Как отмечается, Джерард Батлер исполнит роль агента секретной службы Майка Баннинга, который станет главным подозреваемым в покушении на президента Соединенных Штатов в исполнении Моргана Фримена. Баннингу придется восстанавливать свое доброе имя и одновременно спасти главу государства.

Ранее сообщалось, что в новом фильме Джерард Батлер и Гари Олдман спасут президента России.