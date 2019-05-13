Соловьев выгнал из студии вступившегося за нацистов украинского политолога

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире социально-политического ток-шоу «Кто против?» обрушился с критикой на политолога и писателя из Украины Всеволода Непогодина и выгнал его из студии. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Как отмечается, Соловьев раскритиковал украинского политолога за то, что тема нацизма, а также личность Степана Бандеры сейчас активно популяризируются на Украине.

Непогодин же отметил, что Бандера для ряда украинцев ассоциируется с борьбой против сталинизма. Кроме того, политолог назвал фашистов «альтернативой».

В ответ на это Соловьев выгнал Непогодина из студии.

«То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это «альтернатива» борьбы? Пошел вон отсюда!» – заявил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога.