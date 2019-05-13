Не признающий Крым Россией Лазарев не должен выступать на «Евровидении», заявил экс-продюсер «Тату»

Бывший директор выступавшей на «Евровидении» группы «Тату» Леонид Дзюник считает, что певец Сергей Лазарев, не признающий Крым территорией России, не должен представлять страну на конкурсе.

«Человек, который считает, что Крым — это Украина, не должен представлять Россию на конкурсе «Евровидение», — заявил Дзюник в беседе с «Газета.Ru»

Речь об интервью, которое Сергей Лазарев дал украинским СМИ в 2014 году. В интервью Лазарев отметил, что для него Крым — это Украина. После выхода материала Лазарев обвинил СМИ в монтаже, и пояснил, что имел в виду то, что ему непривычно осознавать, что Крым стал российской территорией.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил певца Сергея Лазарева в антироссийской позиции по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.