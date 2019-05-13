Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке «Евровидения»
Представитель России Сергей Лазарев и российский эстрадный певец Филипп Киркоров прошлись по ковровой дорожке в Израиле на открытии песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что российская делегация спела на иврите.
Лазарев поприветствовал всех собравшихся, а также рассказал о песне «Scream», которую он должен исполнить, передает агентство.
«Привет всем! Я так счастлив вернуться», — подчеркнул Лазарев.
По словам певца, в его песне рассказывается о трудностях жизни, о том, что необходимо бороться со своими страхами и всегда идти только вперед.
Ранее букмекеры предрекли исход «Евровидения-2019».
Россию на ежегодном песенном конкурсе в этом году представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.