Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке «Евровидения»

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Представитель России Сергей Лазарев и российский эстрадный певец Филипп Киркоров прошлись по ковровой дорожке в Израиле на открытии песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российская делегация спела на иврите.

Лазарев поприветствовал всех собравшихся, а также рассказал о песне «Scream», которую он должен исполнить, передает агентство.

«Привет всем! Я так счастлив вернуться», — подчеркнул Лазарев.

По словам певца, в его песне рассказывается о трудностях жизни, о том, что необходимо бороться со своими страхами и всегда идти только вперед.

Ранее букмекеры предрекли исход «Евровидения-2019».

Россию на ежегодном песенном конкурсе в этом году представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.