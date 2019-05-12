«Евровидение-2019» началось в Израиле

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В израильском Тель-Авиве стартовал ежегодный песенный конкурс «Евровидение-2019», передает РИА «Новости».

Сообщается, что мероприятие началось с дефиле 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» и открытия фан-зоны.

Отмечается, что светские мероприятия «Евровидения» начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

В этом году конкурс проходит на фоне обострения арабо-израильского конфликта. Ранее в субботу, 4 мая, ряд мероприятий в рамках «Евровидения» был отменен.

Россию на ежегодном песенном конкурсе в этом году представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.