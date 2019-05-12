В Киеве сожгли машину главного редактора TVi
В Киеве сожгли машину главного редактора TVi Владимира Егорова, передает «112 Украина».
Как отмечается, об этом рассказал сам журналист у себя на фейсбуке.
«Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог», — отметил Егоров.
В подтверждение своих слов он опубликовал видео горящего автомобиля.
Егоров утонил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что украинский журналист попал в реанимацию после жестокого избиения.