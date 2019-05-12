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В Киеве сожгли машину главного редактора TVi Владимира Егорова, передает «112 Украина».

Как отмечается, об этом рассказал сам журналист у себя на фейсбуке.

«Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог», — отметил Егоров.

В подтверждение своих слов он опубликовал видео горящего автомобиля.

Егоров утонил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинский журналист попал в реанимацию после жестокого избиения.