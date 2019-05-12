Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей

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В субботу, 12 мая, в Тель-Авиве официально откроется «Евровидение», сообщает Super.ru.

Как отмечается, одним из наиболее ярких представителей российской делегации является Филипп Киркоров. Общаясь с европейскими журналистами, он нередко прибегает к иронии. Так, говоря о том, что у них с Сергеем Лазаревым есть дети, Киркоров уточнил, что они не общие.

«У нас только дружба! А мои дети приедут нас поддержать на полуфинал «Евровидения», — сказал Киркоров.

Ранее Сергей Лазарев объяснил, как «гасят лидеров» на «Евровидении».

В 2019 году Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.