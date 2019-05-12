Умерла звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы Кидаду и Рашиду Джонс.

По их словам, она скончалась от рака.

«Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц», — сообщили дочери.

По данным издания, Липтон родилась 30 августа 1946 года, в Нью-Йорке. В возрасте 19 лет она впервые появилась в телевизионном ситкоме. После Липтон получила премию «Золотой глобус» за роль в американском сериале «The Mod Squad», в котором освещались различные вопросы, включая насилие, аборты и употребление наркотиков.

Затем актриса появилась в сериале «Твин Пикс», где она сыграла хозяйку закусочной Норму Дженнингс.