Алсу пришла к Галкину после скандальной победы дочери на «Голосе»

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Певица Алсу пришла на программу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным после скандальной победы ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным портала, на программе Алсу исполнила песню «Землянка» и рассказала о бабушке и дедушке своего мужа Яна Абрамова.

Как отмечается, певица также призвала чтить память о ветеранах Великой Отечественной Войны.

При этом эфир программы был посвящен Дню Победы, поэтому тема вокруг победы дочери Алсу не обсуждалась.

Ранее Галкин рассказал, кто вместо дочери Алсу должен был победить на «Голосе».