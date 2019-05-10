«Детектив Пикачу» собрал на превью за четверг в США $5,7 млн
Игровой фильм «Детектив Пикачу» по франшизе «Покемон» собрал $5,7 млн в ходе предварительных просмотров в Северной Америке в четверг, 9 мая. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В России «Детектив Пикачу», главного героя которого озвучивает канадский актер Райан Рейнолдс, выйдет в прокат 16 мая.
В картине Пикачу выступает в роли детектива и помогает сыну детектива-человека расследовать исчезновение отца. Сюжет разворачивается в городе Райм-Сити, куда покемоны собираются на свой карнавал.
Ранее сообщалось, что »слитый» в сеть Райаном Рейнолдсом фильм про Пикачу посмотрели более 7 млн человек.