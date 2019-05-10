Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко

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Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве. Об этом на официальной странице в фейсбуке сообщила пресс-служба телеканала.

С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.

«11 мая в 10.05 в нашем эфире документальный фильм «Памяти Сергея Доренко», — говорится в сообщении.

Ранее были названы место и время прощания с Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.