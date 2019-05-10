Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Американский исполнитель Канье Уэст и его возлюбленная Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз. Об этом Кардашьян написала в своем твиттере.
Она сообщила, что на свет появился мальчик.
«Он здесь, и он идеален!», — написала Кардашьян.
После она уточнила, что он очень похож на ее дочь Чикаго.
«Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она», — отметила Кардашьян.
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.