Названы место и время прощания с Доренко

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Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что прощание с ее главным редактором Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале радиостанции.

Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

«Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, в 11 утра на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на смерть Доренко.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.