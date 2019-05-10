Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку

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Режиссер четвертой серии заключительного сезона «Игры престолов» Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу равнодушен к своему лютоволку по кличке Призрак. Об этом сообщает портал HuffPost.

В этом эпизоде Джон Сноу, решивший отправиться на юг, прощается со многими персонажами. Однако когда очередь доходит до Призрака, герой просто смотрит в сторону. Поклонники сериала захотели узнать, в чем причина такого странного поведения.

Режиссер пояснил, что Сноу не подошел обнять своего лютоволка из-за технических сложностей. Для визуализации животного использовалась компьютерная графика.

«... мы подумали, что лучше сделать это как можно проще, — отметил Наттер.

Он добавил, что так получилось гораздо сильнее.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» раскрыл секрет жуткого взгляда.