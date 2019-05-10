Названа официальная причина смерти Доренко

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что известный журналист Сергей Доренко скончался в результате разрыва аорты, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — написали врачи в заключении экспертизы.

9 мая Доренко почувствовал себя плохо во время вождения мотоцикла, после чего он не смог справиться с управлением и пролетел по встречной полосе.

Ранее сообщалось, что в сеть попали видео попыток реанимировать Доренко.