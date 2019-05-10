«Хирург» отреагировал на известие о смерти Сергея Доренко
Лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов выразил соболезнования семье журналиста Сергея Доренко, который умер в четверг, 9 мая. Об этом сообщает НСН.
По его словам, у них всегда были непростые отношения.
«Мне жаль, что случилась эта трагедия! При всей его дури, это был талантливый и смелый человек», — отметил Залдостанов.
Он добавил, что когда-то давно они с Доренко были друзьями. Последние несколько лет между ними был открытый конфликт.
«...но мы всегда уважали друг друга», — подчеркнул Залдостанов.
Лидер «Ночных Волков» также заявил, что постарается приехать похороны Доренко.
Ранее стала известна причина смерти Сергея Доренко.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ. В последнее время он являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва».