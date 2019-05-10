Звезда «Игры престолов» намекнул на появление еще одного дракона

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Звезда сериала «Игра престолов» Йохан Филип Асбек, который исполняет роль Эурона Грейджоя, намекнул на появление в шоу еще одного дракона. Об этом он написал в инстаграме.

Актер опубликовал фотографию со съемок недавно вышедшего эпизода.

«...Не могу дождаться пятого эпизода...вы можете увидеть дракона...или двух...или ни одного», — подчеркнул Асбек.

Он пошутил, что в новой серии, возможно, появится стакан из-под кофе или печенье популярной марки (отсылка к нашумевшему киноляпу. — «Газета.Ru»).

Ранее сообщалось, что фото 5 эпизода финального сезона «Игры престолов» попали в Сеть.