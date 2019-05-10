Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам

Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.

Он рассказал, что ряд СМИ вырвали из контекста про 9 мая его фразу «нам праздновать нечего» и сделали из этого новость.

Актер назвал произошедшее мерзостью и призвал перечитать его пост о Дне Победы. По словам Виторгана, чтобы найти в тексте признаки неуважения к тем, кто пережил войну, нужно быть либо подлецом, либо дураком.

Он также добавил, что поддерживает акцию «Бессмертный полк», однако находит пошлым фразу «спасибо деду за победу», и не любит парад.

Ранее в Москве и других российских городах прошел праздничный фейерверк, посвященный 74-ой годовщине победы советских войск над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.