В Москве предложили увековечить память Доренко

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что журналист Сергей Доренко достоин того, чтобы увековечить его имя в столице, передает агентство городских новостей «Москва».

Герасимов выразил соболезнования близким Доренко и отметил, что журналист был яркой личностью и всегда имел свое мнение.

«Конечно, я считаю, что Доренко достоин того, чтобы мы о нем помнили», — заявил он.

Депутат отметил, что встречался с Доренко и у него не возникало с ним конфликтов.

Ранее бывший мэр Москвы Сергей Лужков заявил, что не может с положительной стороны охарактеризовать ушедшего из жизни Сергея Доренко.