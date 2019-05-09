Собчак заявила о роковой случайности смерти Доренко

Журналист, телеведущая Ксения Собчак выразила мнение, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер вследствие «роковой случайности». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Сейчас будет масса конспирологических версий,но почему-то в данном случае я верю в роковую случайность», — написала Собчак.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.