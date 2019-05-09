Доренко перенес клиническую смерть, сообщили СМИ

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко перенес клиническую смерть. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Предположительно, Доренко упал с мотоцикла, потеряв управление транспортным средством из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ. В настоящее время занимает пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира.