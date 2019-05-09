На Украине радикалы потребовали запретить передачи к 9 мая
Представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию двух программ к 9 мая на канале «Интер». Об этом сообщает «Украинский взгляд».
Как отмечается, речь идет о передаче «Победа.Одна на всех» и фильме «Ни шагу назад!», в котором играет Гела Месхи, исполнитель одной из ролей в российской киноленте «Донбасс.Окраина».
В обращении радикалов к СБУ говорится, что картина была снята в Крыму и профинансирована Министерством культуры России. В передаче «Победа.Одна на всех» используется советская символика.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.