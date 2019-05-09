Эмилия Кларк посетовала, что не такая красивая, как Дейнерис

Актриса Эмилия Кларк рассказала, что вместе с окончанием сериала «Игра престолов» она потеряла важную часть своей жизни передает Stylist.

По ее словам, она никогда не сможет стать такой же красивой, как ее героиня Дейенерис Таргариен.

«Я никогда не смогу выглядеть так же хорошо, как Дейнерис. У меня были лучшие профессионалы в мире, занимающиеся прической, макияжем и костюмами. Я даже не могу уложить волосы, как у Дейенерис. Это разбивает мне сердце», — рассказала Кларк.

В интервью она поделилась, что после двух операций у нее начались проблемы с самооценкой. По ее словам, в некоторые дни она даже не могла смотреть на себя в зеркало.

Ранее Кларк поделилась фотографиями, сделанными после операций на мозге. В 24 года Эмилия Кларк впервые перенесла инсульт, а после него — две операции на мозге, в 2011 и 2013 году. На показанных ей портретах видны послеоперационные синяки, трубки, отеки.