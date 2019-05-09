Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel
Режиссеры фильма «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.
Как отмечается, в последнем фильме режиссер Джо Руссо сыграл персонажа-гея, который рассказывает, что впервые за долгое время сходил на свидание. Во время появления на одном из утренних шоу Руссо подтвердил нетрадиционную ориентацию своего персонажа, в также заметил, что ходят слухи и о сексуальных предпочтениях других персонажей.
Уточняется, что на вопрос ведущего, кто еще является геем, Руссо ответил, что это предстоит выяснить.
«В одном из будущих фильмов появится персонаж-гей», --сказал Руссо.