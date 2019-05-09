Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel

<img src="//img.gazeta.ru/files3/645/12100645/2018-Avengers-Infinity-War-Movie-5K-2208x1242-pic905-895x505-17624.jpg">

Режиссеры фильма «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.

Как отмечается, в последнем фильме режиссер Джо Руссо сыграл персонажа-гея, который рассказывает, что впервые за долгое время сходил на свидание. Во время появления на одном из утренних шоу Руссо подтвердил нетрадиционную ориентацию своего персонажа, в также заметил, что ходят слухи и о сексуальных предпочтениях других персонажей.

Уточняется, что на вопрос ведущего, кто еще является геем, Руссо ответил, что это предстоит выяснить.

«В одном из будущих фильмов появится персонаж-гей», --сказал Руссо.

Ранее гей-пары выбрали любимый сериал.