«Слитый» в Сеть Райаном Рейнолдсом фильм про Пикачу посмотрели более 7 млн человек

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Канадский актер Райан Рейнолдс, который озвучил детектива Пикачу в игровом фильме по франшизе «Покемон», подшутил над фанатами. От имени своего героя он разместил на YouTube запись «Покемон. Детектив Пикачу. Полный фильм».

Имя актера указано в левом углу в начале видеозаписи. Кроме того, он разместил ссылку на ролик в своем твиттере. На самом деле запись является не полной версией фильма, а почти двухчасовым танцем его персонажа детектива Пикачу.

Ранее появился новый трейлер сиквела «Детектива Пикачу».