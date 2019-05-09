«Слитый» в Сеть Райаном Рейнолдсом фильм про Пикачу посмотрели более 7 млн человек
Канадский актер Райан Рейнолдс, который озвучил детектива Пикачу в игровом фильме по франшизе «Покемон», подшутил над фанатами. От имени своего героя он разместил на YouTube запись «Покемон. Детектив Пикачу. Полный фильм».
Имя актера указано в левом углу в начале видеозаписи. Кроме того, он разместил ссылку на ролик в своем твиттере. На самом деле запись является не полной версией фильма, а почти двухчасовым танцем его персонажа детектива Пикачу.
Ранее появился новый трейлер сиквела «Детектива Пикачу».