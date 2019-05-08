Появился первый тизер-трейлер «Бэтвумен»
Американский телеканал CW разместил первый тизер-трейлер сериала «Бэтвумен». Об этом сообщает Deadline.
Сам трейлер длится 20 секунд, в ходе которого зритель наблюдает главную героиню.
Этот сериал будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, роль которой исполнит австралийская актриса Руби Роуз.
Как отмечается, Бэтвумен является лесбиянкой и имеет еврейские корни.
Ранее сообщалось, что появилась первая фотография Руби Роуз в образе Бэтвумен.