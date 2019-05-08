Появился первый тизер-трейлер «Бэтвумен»

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Американский телеканал CW разместил первый тизер-трейлер сериала «Бэтвумен». Об этом сообщает Deadline.

Сам трейлер длится 20 секунд, в ходе которого зритель наблюдает главную героиню.

Этот сериал будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, роль которой исполнит австралийская актриса Руби Роуз.

Как отмечается, Бэтвумен является лесбиянкой и имеет еврейские корни.

Ранее сообщалось, что появилась первая фотография Руби Роуз в образе Бэтвумен.