Появился первый тизер-трейлер «Бэтвумен»

Американский телеканал CW разместил первый тизер-трейлер сериала «Бэтвумен». Об этом сообщает Deadline.

Сам трейлер длится 20 секунд, в ходе которого зритель наблюдает главную героиню.

Этот сериал будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, роль которой исполнит австралийская актриса Руби Роуз.

Как отмечается, Бэтвумен является лесбиянкой и имеет еврейские корни.

Ранее сообщалось, что появилась первая фотография Руби Роуз в образе Бэтвумен.