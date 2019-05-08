Анджелина Джоли оскорбила Селин Дион отказом сыграть ее в кино

Американская актриса Анджелина Джоли поссорилась с подругой певицей Селин Дион, отказавшись сыграть ее в фильме. Об этом сообщает Star Hit со ссылкой на источники.

Как отмечается, Селин Дион захотела снять о себе биографический фильм. Она видела в главной роли Джоли, однако та отказала ей.

По словам источников, отказ актрисы стал для певицы полным шоком и неожиданностью. Сама же Джоли попыталась объяснить свой отказ нехваткой времени и занятостью.

«В течение многих лет главной страстью Селин было создание мюзикла о ее жизни... Она хотела, чтобы фильм был посвящен как ее детям, так и поклонникам, и была застигнута врасплох, когда Анджелина отвергла роль», — отметил источник.

Ранее Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли.