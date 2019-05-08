Голливудские звезды пожаловались на изнасилования и расизм в «Игре престолов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/333/12334333/upload-courtesy-of-hbo-2-1-pic905-895x505-14787.jpg">

Американская актриса Джессика Честейн считает, что создатели сериала «Игра престолов» недостаточно серьезно относятся к проблеме изнасилований. Об этом сообщает Deadline.

Честейн, комментируя изнасилование одной из героинь сериала, заявила, что сценаристам не следует использовать сексуальное насилие как инструмент «усиления» характера. Она подчеркнула, что женщине не нужно быть виктимизированной, чтобы стать сильной.

В свою очередь сценаристка и продюсер Ава Дюверней возмутилась тем, что в сериале играет только одна не белая женщина.

Ранее сообщалось, что рейтинги «Игры престолов» поползли вниз.