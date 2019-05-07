Владимир Пресняков оправдался за пропуск концерта Аллы Пугачевой

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Российский певец Владимир Пресняков объяснил свое отсутствие на юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Об этом сообщает StarHit.Ru.

По словам исполнителя, 17 апреля, когда состоялся юбилейный концерт, он поздравил Пугачеву через соцсети.

«И во время ее концерта, и во время банкета я был на гастролях, поэтому не мог присутствовать лично», — сказал Пресняков.

Уточняется, что в день концерта Пресняков находился в Ярославле.

Ранее стали известны подробности закрытой вечеринки Пугачевой.