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Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.

По ее словам, Сталин «ненавидел» Ленинград и поэтому способствовал плану Адольфа Гитлера по блокаде города. В частности, из заблокированного нацистами Ленинграда на «Большую землю» уходили поезда с военной продукцией, что, по мнению Чижовой, можно объяснить только «ненавистью» Сталина к городу.

«Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — подчеркнула Чижова.

Она добавила, что глава СССР негативно относился к городу из-за «самосознания» и «независимого мышления» жителей Ленинграда.

В феврале нынешнего года СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию.