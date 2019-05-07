Депутат Госдумы выгнал своего помощника за перформанс с фаллоимитатором
Депутат Государственной думы от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника актера Алексея Шолохова за выступление с фаллоимитатором, закрепленным между ног, передает «Уралинформбюро».
Отмечается, что экс-помощник депутата является актером одного из местных театров. В последнем спектакле Шолохов появился перед публикой с фаллоимитатором.
«Алексей Шолохов не является моим общественным помощником. Уволен с сегодняшнего дня», — отреагировал на это событие Бурматов.
Он также заявил, что теперь Шолохов может больше времени уделять современному искусству.
Ранее сообщалось, что учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике.