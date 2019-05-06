Звезда «Рассказа служанки» и Шерлок вступят в противоборство

Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс и ее коллега Бенедикт Камбербэтч, наиболее известный по роли в сериале «Шерлок», сыграют в экранизации новеллы Томаса Саваджа. Об этом сообщает Deadline.

Действие новеллы разворачивается в Монтане, где два брата-антипода Фил и Джордж являются владельцами одного ранчо. Джордж тайно женится на местной вдове Роуз. Когда об этом узнает Фил, он устраивает против нее настоящую войну.

Уточняется, что Роуз сыграет Мосс, а Камбербэтчу достанется роль жестокого Фила. К созданию картины также привлекут режиссера Джейн Кэмпион.

Ранее был опубликован трейлер третьего сезона «Рассказа служанки».