Путин вручил награды российским артистам

Российский лидер Владимир Путин наградил работников культуры страны. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Уточняется, что Путин пописал указ о вручении государственный наград артистам. Среди них были: игравший в фильмах «Брат­» и «Брат­-2» Виктор Сухоруков, и известный ролями в «Бригаде», «Стилягах» и «Движении вверх» Сергей Гармаш.

Кроме того, награды были удостоены артисты Аскольд и Эдгард Запашные.

«За большой вклад... и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе.

Ранее вручил медали Героям Труда.