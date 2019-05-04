Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up

<img src="//img.gazeta.ru/files3/525/12337525/upload-dtp2-pic905-895x505-62308.jpg">

Страшное ДТП в Краснодарском крае, где погибли комики Stand Up, попало на видео, сообщает сайт «kp.ru».

На кадрах видно, как два автомобиля Huyndai врезаются друг в друга и воспламеняются.

Также сообщается, что, по предварительным данным, виновником аварии стал выехавший на встречную полосу 60-летний водитель Hyundai Accent, который остался жив.

Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае. Кроме того, скончались еще три человека, которые были с ними в машине.