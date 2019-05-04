Петросян отреагировал на публикации об отъезде из России

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Юморист Евгений Петросян отреагировал в инстаграме на публикации о своем отъезде из России.

По словам Петросяна, журналисты постоянно и безнаказанно искажают информацию о нем.

«Только я опубликовал фотографию в самолете и написал, что улетаю, как журналюги сделали из этого сенсацию! Дескать, я иммигрировал из России», — написал Петросян.

Он добавил, что находится сейчас на гастролях в Сочи и никуда из России не сбегал.

До этого сообщалось, что уставший от лжи и фальши Петросян покинул Россию. Заявление о лжи Петросян сделал на фоне сообщений о том, что РПЦ якобы отказалась развенчать Петросяна и Степаненко.