Петросян отреагировал на публикации об отъезде из России
Юморист Евгений Петросян отреагировал в инстаграме на публикации о своем отъезде из России.
По словам Петросяна, журналисты постоянно и безнаказанно искажают информацию о нем.
«Только я опубликовал фотографию в самолете и написал, что улетаю, как журналюги сделали из этого сенсацию! Дескать, я иммигрировал из России», — написал Петросян.
Он добавил, что находится сейчас на гастролях в Сочи и никуда из России не сбегал.
До этого сообщалось, что уставший от лжи и фальши Петросян покинул Россию. Заявление о лжи Петросян сделал на фоне сообщений о том, что РПЦ якобы отказалась развенчать Петросяна и Степаненко.