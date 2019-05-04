Новая отставка на Украине перед приходом Зеленского

Подал в отставку глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его заявление.

По словам Артеменко, он решил уйти в отставку по двум причинам. Во-первых, потому что устал. Во-вторых, по его словам, он получил предложение перейти на другую работу.

«Простая человеческая усталость — в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно. По 10-12 часов, а иногда даже без выходных», — поделился Артеменко.

Артеменко был главой украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.

Ранее сообщалось, что украинскому телеканалу вынесли предупреждение за сериал с положительными ополченцами.